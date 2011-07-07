Украинские акции в среду не пользовались спросом у инвесторов - эксперты

Акции украинских компаний на отечественных фондовых рынках в среду, 6 июля, не пользовались большим спросом у инвесторов.

Об этом сообщается в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, индекс Украинской биржи в среду упал на 0,30%. При этом общий объем торгов акциями на бирже составил 86 млн. грн. Лидерами падения стали акции банковского сектора. «Укрсоцбанк» потерял 1,32%, «Райффайзен банк Аваль» - 0,80%. Бумаги «Райффайзен банка Аваль» продемонстрировали падение третью торговую сессию подряд, снизившись на 3,6%.

В свою очередь, аналитики инвестиционной группы «Сократ» в своем обзоре констатируют, что отечественные фондовые индексы в среду показали снижение на закрытии. Согласно результатам торгов, индекс Украинской биржи упал на 0,30%, оказавшись на уровне 2307,09 пункта, а индекс ПФТС - на 0,44%, до 894,97 пункта. Среди лидеров снижения в индексной корзине Украинской биржи, помимо банков, оказался и «Укртелеком» (-0,77%). Лучше рынка сумели завершить торги бумаги Стахановского вагоностроительного завода (+2,27%), Енакиевского метзавода (+0,11%) и «Стирола» (+0,09%).