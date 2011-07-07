Эксперты: торги на западных фондовых площадках в среду проходили в красной зоне

Торги на западных фондовых площадках в среду, 6 июля, проходили в красной зоне.

Об этом сказано в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

Как подчеркивают аналитики, основным негативным фактором послужило снижение агентством Moody’s рейтинга Португалии c «Baa1» до «Ba2» с «негативным» прогнозом. Также на фондовый рынок повлияла информация о том, что ЦБ Китая в очередной раз поднял базовые ставки на 0,25%. Индекс деловых условий ISM в непроизводственной сфере США в июне снизился с 54,6 до 53,7 пункта. Статистика по Германии оказалась лучше прогнозов рынка. Так, объем промышленных заказов в Германии в мае 2011 года вырос на 1,8%,тогда как ожидалось снижение на 0,5%.

По информации аналитиков, сегодня в центре внимания рынка будут результаты заседания ЕЦБ, которые станут известны во второй половине дня. В США сегодня будут опубликованы данные по рынку труда - от агентства ADP, а также заявки на пособия по безработице.