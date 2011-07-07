Инвесторы сегодня делают ставку на ускорение роста занятости в США - эксперт

Инвесторы фондовых рынков сегодня делают ставку на ускорение роста занятости в США.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

По его мнению, «оптимисты делают ставку на то, что данные с рынка труда Соединенных Штатов (сегодня и в пятницу, 8 июля) окажутся лучше ожиданий, и действуют фактически вслепую. На данный момент ни один из опережающих индикаторов не сулит резкого улучшения ситуации».

П.ИЛЬЯШЕНКО также отметил, что рост акций финансового сектора в Китае в четверг утром сошел на нет, что может служить индикатором сохраняющейся осторожности игроков. Сегодня утром фьючерсы на индекс S&P 500 росли в пределах 0,4%, что подтверждает предположение о нежелании рынка корректироваться в течение более чем 1-2 торговых сессий.

Как сообщил аналитик, в среду, после закрытия украинских площадок, динамика иностранных фондовых индексов стабилизировалась. Так, индексы S&P 500 и DJIA выросли на 0,1% и 0,45% соответственно, несмотря на рост стоимости американского доллара. Помимо неопределенности, которая преобладает в преддверии публикации данных агентства ADP о динамике занятости в частном секторе США (публикация была перенесена на сегодня, 7 июля, на 15:15 по киевскому времени), на динамику рынков акций негативное влияние также оказало решение Народного банка Китая о повышении процентных ставок. Новый шаг по ужесточению монетарной политики в КНР был ожидаем еще несколько недель назад, поэтому влияние данного события на динамику рисковых активов оказалось ограниченным.