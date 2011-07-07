В законодательство относительно нацкомиссий по регулированию природных монополий внесены изменения

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно национальных комиссий, осуществляющих государственное регулирование природных монополий, в сфере связи и информатизации, рынков ценных бумаг и финансовых услуг".

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного решения проголосовали 262 народных депутата из 367, зарегистрированных в сессионном зале.

Целью принятия закона является упорядочение организации деятельности комиссий, осуществляющих регулирование природных монополий, в сфере связи и информатизации, рынков ценных бумаг и финансовых услуг, путем обеспечения единого (унифицированного) подхода к регулированию порядка их формирования и деятельности.

В частности, предусматривается установить одинаковый для всех комиссий: статус – национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в соответствующей сфере; количественный состав – девять членов национальной комиссии; общий порядок назначения членов национальных комиссий – по три члена каждой национальной комиссии назначаются и освобождаются Верховной Радой Украины, Президентом Украины и Кабинетом министров Украины.

Законом устанавливаются четкие требования к члену национальной комиссии, основания и обстоятельства, за которые член национальной комиссии может быть освобожден от должности.

Срок полномочий члена национальной комиссии будет составлять шесть лет. При этом предусматривается, что одно и то же лицо не может быть членом соответствующей национальной комиссии больше двух сроков подряд. Согласно закону, национальная комиссия будет обретать полномочия с момента назначения двух третей от ее общего количественного состава.

Также предлагается установить, что председатель национальной комиссии будет избираться из числа членов соответствующей комиссии и освобождаться большинством от общего количественного состава комиссии. При этом предусматривается фиксация обретения полномочий и потери полномочий председателем национальной комиссии – со дня издания Президентом Украины акта об утверждении или освобождении председателя.

Кроме того, законом определено, что заседания национальной комиссии, которые являются основной формой ее работы, будут проводиться по решению председателя комиссии и являются правомочными, если на них присутствует не меньше половины общего количественного состава соответствующей национальной комиссии. Решения национальных комиссий будут приниматься большинством голосов от их общего количественного состава. За принятие решений председатель и каждый другой член национальной комиссии будут иметь один голос.