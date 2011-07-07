Украинский рынок акций бьет антирекорды торговой активности - эксперт

Украинский рынок акций в последнее время бьет антирекорды торговой активности.

Так в комментарии агентству УНИАН охарактеризовал текущую ситуацию на отечественных фондовых площадках аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

Он отметил, что «украинский рынок акций вчера продолжил осторожное снижение на фоне неоднозначной динамики рисковых активов». Индекс Украинской биржи в среду, 6 июля, снизился на 0,3%, проведя торговую сессию в узком диапазоне 2302-2312 пунктов. При этом вся торговая активность свелась лишь к восьми движениям индекса между границами диапазона. Общий объем торгов акциями составил 86 млн. грн., что стало минимальным значением в этом году.

По словам аналитика, из общей тенденции снижения индексных бумаг Украинской биржи в среду выделялась лишь динамика акций Стахановского ВСЗ. Котировки данного эмитента вчера повысились на 2,3% на фоне сравнительно высокого объема торгов – 1,7 млн. грн.