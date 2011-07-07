Эксперты: инвесторы на зарубежных рынках вчера распродавали акции украинского агросектора

Инвесторы на зарубежных фондовых рынках в ходе вчерашних торгов распродавали акции агропромышленного сектора.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, бумаги Agroton Public (AGT PW) в среду упали на 4,91%. При этом за пять торговых сессий компания потеряла 12,6%. Акции Astarta Holding снизились на 3,54%, продемонстрировав падение на 4,4% на протяжении трех торговых сессий. Бумаги Kernel Holding также просели на 1,04%, а за четыре торговые сессии снизились 5,9%. Торги акциями Avangard закрылись снижением котировок на 0,55%. На протяжении последних трех торговых дней бумаги компании просели на 1,8%.

Как сообщают аналитики, акции горнорудной компании Ferrexpo (-5,29%) в среду также торговались в минусе после их роста на 17,2% с 20 июня по 5 июля.