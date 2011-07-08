Украинские фондовые индексы завершили четверг ростом на фоне внешнего позитива - эксперты

Украинские фондовые индексы завершили торги в четверг, 7 июля, ростом на фоне внешнего позитива.

Об этом сказано в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, согласно результатам торгов 7 июля индекс Украинской биржи вырос на 1,79%, оказавшись на уровне 2348,31 пункта, а индекс ПФТС - на 0,98% до 903,72 пункта. Среди лидеров торгов по объему на Украинской бирже выступили «Мотор Сич» (16 млн. грн.) и Алчевский меткомбинат (9.3 млн грн.).

По информации аналитиков, наибольший рост среди предприятий индексной корзины Украинской биржи в четверг показали акции Стахановского вагоностроительного завода (+4,93%), «Стирола» (+4,77%) и «Захидэнерго» (+4,48%).