Эксперты: торги в Европе и США в четверг прошли позитивно на фоне данных по рынку труда США

Торги в Европе и США в четверг, 7 июля, прошли с положительной динамикой индексов на фоне данных по рынку труда из США.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, согласно сообщению аналитической компании Automatic Data Processing, Inc., в июне число рабочих мест в частных компаниях США увеличилось на 157 тыс., тогда как эксперты прогнозировали рост всего лишь на 70 тыс. Число первичных заявок на пособие по безработице сократилось на 10 тыс. – до 418 тыс., что оказалось также лучше прогнозов рынка.

Аналитики также констатируют, что Европейский центральный банк, как и ожидалось, повысил учетную ставку на 0,25% - до 1,50%. Кроме этого, рынок позитивно воспринял заявление главы ЕЦБ Жана Клода ТРИШЕ о том, что ЕЦБ приостановит действие существующих требований к залогу для Португалии, согласно которым принимаемые в залог бумаги должны иметь инвестиционный рейтинг.

По словам аналитиков, сегодня в Германии публикуются данные о балансе внешней торговли Германии за май. В Великобритании выходит значение индекса цен производителей за июнь. В США публикуются данные по безработице за июнь.