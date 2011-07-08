На украинском рынке акций в четверг доминировали покупатели - эксперт

На украинском рынке акций в четверг, 7 июля, доминировали покупатели, которые использовали ускорение роста на внешних площадках как аргумент для открытия длинных позиций.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

Он подчеркнул, что индекс Украинской биржи 7 июля вырос на 1,8%, что стало лучшим показателем с 9 июня. Объем торгов остался на сравнительно низких уровнях, однако активность торговли акциями на рынке заявок Украинской биржи выросла до 63 млн. грн., что на 40% выше уровня среднего показателя за последние 10 торговых сессий.

По словам П.ИЛЬЯШЕНКО, на положительной территории в четверг закрылись все входящие в индекс Украинской биржи акции, а также бумаги всех эмитентов второго эшелона за исключением «Крымэнерго». Котировки последнего эмитента понизились на 22% на фоне крайне низкого объема торгов. «Единая динамика украинских акций свидетельствует о том, что, несмотря на продолжительный период затишья, интерес покупателей к украинскому рынку в целом сохраняется, и продолжение отскока вполне вероятно», - считает аналитик.

Как отметил П.ИЛЬЯШЕНКО, по результатам вчерашней торговой сессии акциям «Мотор Сичи» фактически удалось преодолеть локальный уровень сопротивления, что должно оказать поддержку широкому рынку акций в ближайшем будущем. Кроме того, добавил аналитик, «группу продавцов на украинском рынке акций в настоящий момент составляют преимущественно розничные инвесторы, что также говорит о высокой вероятности продолжения отскока».