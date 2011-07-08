Фондовые индексы США выросли благодаря хорошим макроэкономическим данным - эксперт

Благодаря публикации хороших макроэкономических данных фондовые индексы S&P 500 и DJIA в четверг, 7 июля, выросли на 1,05% и 0,7% соответственно.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

По его информации, все основные сектора американского рынка акций в четверг продемонстрировали положительную динамику, в то время как котировки нефти марки WTI вплотную подобрались к отметке в 100 долларов за баррель. В результате расстояние между текущим значением и максимальным уровнем года для индекса S&P 500 сократилось до значения менее 1%.

Как сообщил аналитик, сегодня утром часть фондовых индексов в странах Азии продемонстрировали умеренно негативную динамику на фоне скорее нейтральных показателей фьючерсов на индекс S&P 500. «Таким образом, намек на коррекцию стоимости акций следует расценивать в качестве паузы после активного роста накануне и в преддверии публикации второго пакета данных о кондициях на рынке труда США», - полагает П.ИЛЬЯШЕНКО.