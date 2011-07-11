Тимошенко считает провокацией возбуждение уголовного дела по приватизации «Криворожстали»

Экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает провокацией заявления о необходимости возбуждения уголовного дела по факту приватизации «Криворожстали».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня журналистам.

«Скорее всего, это очередная провокация власти. Это черный пиар, черная пропаганда, которая звучит из всех телевизионных каналов», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, поиск властью новых оснований для ее уголовного преследования свидетельствует о том, что все нынешние уголовные дела разваливаются.

«Не имеет значения, сколько уголовных дел возбуждено или потом будет возбуждено, поскольку нет ни украинской, ни международной легитимности для всех этих расправ. Все знают, что это политические репрессии, и что никаких преступлений, как они говорят, за этими делами не стоит», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.