Согласовано упрощение подачи информации фондовиками в реестр финучреждений

Государственный комитет по вопросам регуляторной политики и предпринимательства согласовал проект решения, разработанный Госкомитетом по ценным бумагам и фондовому рынку, который упрощает процедуру подачи информации участниками фондового рынка в реестр финансовых учреждений.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе комитета.

«Участники фондового рынка смогут подавать меньше информации в государственный реестр финансовых учреждений… Из перечня информации, в частности, исключат: данные о размере зарегистрированного уставного капитала; размер оплаченного уставного капитала на дату проведения госрегистрации; информацию об отдельных подразделениях, которые могут предоставлять финансовые услуги; указание основного места работы и срок действия сертификата на право осуществления деятельности и т.д.», - отмечается в сообщении Госкомпредпринимательства.

Данным документом также предусматривается переход к бесплатной выдаче выписки установленного образца.