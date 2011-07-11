Игроки западных бирж ожидали более оптимистичных данных о безработице в США - эксперты

Большинство игроков западных бирж в пятницу, 8 июля, ожидали более оптимистичных цифр от Министерства труда США относительно количества новых рабочих мест и уровня безработицы, особенно после публикации в четверг данных о первичных обращениях за пособием по безработице и индикатора занятости, которые значительно превысили прогнозы.

Об этом сообщается в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

По словам аналитиков, торги на западных фондовых площадках в пятницу завершились в красной зоне. Рынок растерял утренний позитив после выхода слабой макростатистики из США. Тон торговой сессии в понедельник, 11 июля, будут задавать результаты встречи президента США с конгрессменами, которая, возможно, прольет свет на ситуацию с поднятием потолка госдолга США. Также на этой неделе стартует сезон корпоративной отчетности, который откроет ALCOA.

Аналитики отмечают, что украинские фондовые индексы завершили торги 8 июля со смешанной динамикой. Среди лидеров торгов по объему на Украинской бирже выступили «Мотор Сич» (20,2 млн. грн.) и Алчевский меткомбинат (14,7 млн. грн.). Среди предприятий индексной корзины наибольшее снижение было зафиксировано по «Захидэнерго» (-1,58%) и «Укрсоцбанку» (-1,1%). Лучше рынка выглядели бумаги Стахановского вагоностроительного завода (+0,62%) и «Донбассэнерго» (+0,41%).

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу, 8 июля, повысился на 0,80% – до 910,96 пункта. Общий объем торгов составил 248 млн. 267 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи снизился на 0,36% – до 2339,84 пункта. Общий объем торгов составил 322 млн. 363 тыс. грн., из них на срочном рынке – 110 млн. 400 тыс. грн.