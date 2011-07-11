Эксперт: индекс UX за прошлую неделю вырос на 0,4%

Значение индекса UX за прошедшую неделю повысилось на 0,4%, что соответствовало результатам сопоставимых рынков.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

При этом, считает он, «динамика украинского рынка акций предопределялась событиями на внешних площадках, а внутренний новостной фон был крайне скудным и игнорировался инвесторами. В результате отечественный рынок продолжил разыгрывать карту отскока, что помогло ряду акций продемонстрировать значительный рост по итогам недели».

В частности, по информации аналитика, акции Стахановского вагоностроительного завода на Украинской бирже за указанный период выросли на 6,9%. Среди эмитентов второго эшелона рост возглавили акции шахты «Комсомолец Донбасса», прибавив 9,6%.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу, 8 июля, повысился на 0,80% – до 910,96 пункта. Общий объем торгов составил 248 млн. 267 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи снизился на 0,36% – до 2339,84 пункта. Общий объем торгов составил 322 млн. 363 тыс. грн., из них на срочном рынке – 110 млн. 400 тыс. грн.