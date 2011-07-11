Мировые рынки акций не продолжили, но и не сломали восходящую тенденцию - эксперт

Мировые рынки акций завершили прошлую неделю нейтрально, не продолжив, но и не сломав восходящей тенденции, которая началась за неделю до окончания второго квартала 2011 года.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

По его информации, индекс акций MSCI World за прошедшую неделю снизился на 0,1%, в то время как индексы акций стран с развивающейся экономикой (MSCI EM) и пограничных рынков (MSCI FM) прибавили 0,6% и 0,4% соответственно. Сравнительно худший результат глобального индекса был обеспечен снижением акций в Европе и Бразилии, чей ведущий фондовый индекс к настоящему дню снижается уже более чем на 15% по сравнению с локальным максимумом, достигнутым еще 4 ноября 2010 года.

Как сообщил аналитик, наибольшие потери за минувшую неделю понесли фондовые индексы Италии, Испании и Греции: 7,2%, 5,3% и 4,4% соответственно. Драйвером снижения индексов стала динамика акций европейских банков. Так, индекс The STOXX 600 Banks за неделю потерял 5,7%, а лидерами снижения стали акции банка Unicredit, котировки которого понизились на 20%. Такая динамика акций сектора стала ответом на отсутствие четкого плана реструктуризации долговых обязательств Греции. Этот план смог бы пролить свет на последствия такого события для европейской банковской системы и стал бы позитивным прецедентом решения будущих проблем оставшихся стран группы PIIGS (Португалии, Ирландии, Италии, Греции и Испании).

По мнению П.ИЛЬЯШЕНКО, в целом динамику рынков акций за прошлую неделю можно разделить на две периода. Первый – это ожидание публикации экономических данных с рынка труда Соединенных Штатов (с понедельника по среду), второй – реакция рынка на публикацию данных (с четверга по пятницу). Заседания комитетов по монетарной политике Банка Англии и ЕЦБ, а также повышение уровня процентных ставок Народным Банком Китая остались в тени, оказывая влияние лишь на динамику региональных рынков акций.

Аналитик отметил, что в первом случае инвесторы не предпринимали активных действий, в результате чего динамика фондовых индексов была скорее нейтральной. Во втором – публикация данных о росте занятости в США от агентства ADP в четверг способствовала росту стоимости акций, а публикация разочаровывающего отчета от Бюро статистики труда в пятницу, наоборот, спровоцировала продажи.