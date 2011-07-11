На этой неделе начинается глобальный сезон корпоративных отчетов - эксперт

Предвосхищая события нынешней недели, можно сказать, что определяющее влияние экономических новостей на динамику рынков акций отходит на второй план и уступает место началу глобального сезона корпоративных отчетов.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

По его мнению, «в настоящий момент у инвесторов нет оснований для возобновления покупок, равно как и для фиксирования прибыли. Однако такие основания могут появиться уже во вторник, 12 июля, после того как алюминиевый гигант Alcoa отчитается о финансовых результатах второго квартала 2011 года (после закрытия торговых площадок в США), что и положит неформальный старт сезону отчетов».

Как сообщил П.ИЛЬЯШЕНКО, сегодня утром фьючерсы на индекс S&P 500 снижались более чем на 0,5%, отражая последствия публикации слабых показателей рынка труда Соединенных Штатов в пятницу, 8 июля. Дополнительными, хотя и менее значимыми источниками негатива стало ускорение инфляции в КНР и отсутствие реалистичного плана по реструктуризации долговых обязательств Греции. «При этом текущую ситуацию следует трактовать как зеркальное повторение событий предыдущей пятницы: до публикации финансовых результатов Alcoa слабая динамика рынков акций, скорее всего, сохранится», - считает аналитик.