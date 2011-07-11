"ВТБ Банк" стал первичным дилером на рынке ОВГЗ

"ВТБ Банк" стал первичным дилером на рынке облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, переданном УНИАН.

«6 июля 2011 года Министерством финансов Украины был проведен отбор первичных дилеров, по результатам которого "ВТБ Банк" стал первичным дилером и получил право подписать договор о сотрудничестве в части развития внутреннего рынка государственных ценных бумаг с Министерством финансов Украины», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, с 23 февраля 2010 года Министерство финансов Украины проводит аукционы по первичному размещению ОВГЗ, в которых могут принимать участие исключительно первичные дилеры. Первичные дилеры определяются Минфином.

На сегодня статус первичного дилера по ОВГЗ имеют "ИНГ Банк Украина", "Ощадбанк", "УкрСиббанк", "Райффайзен Банк Аваль", "Укргазбанк", «Родовид Банк», "ОТП Банк", "УниКредит Банк", "Эрсте Банк", "Банк Киев", "Киевская Русь", "Креди Агриколь", "Укрэксимбанк", "Ситибанк" и "Дочерний банк Сбербанка России".