Украинские акции на зарубежных рынках в пятницу снизились - эксперты

Украинские акции, торгующиеся на зарубежных рынках, в пятницу, 8 июля, продемонстрировали снижение.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, бумаги нефтегазовой компании Cadogan Petroleum в пятницу упали на 5,11% после четырехдневного роста на 15,8%. Акции другой нефтегазовой компании JKX Oil & Gas также просели на 1,63%. В то же время, стоимость бумаг Regal Petroleum не изменилась.

Как сообщают аналитики, торги акциями агропромышленного сектора в пятницу завершились в пятницу снижением котировок. Agroton Public потерял 3,34% стоимости, Kernel Holding - 2,43%. За прошлую торговую неделю бумаги Agroton Public упали на 5,9%. Котировки Kernel Holding за этот же период снизились на 3,2%.