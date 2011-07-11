"Метинвест" может заплатить около 450 млн. дол. за 50% собственника "Запорожстали" - эксперт

Группа "Метинвест" может заплатить около 450 млн. дол. за 50% собственника "Запорожстали" - бизнес-группу "Индустриалбанка". Так аналитик инвестиционной компании Dragon Capital Александр МАКАРОВ прокомментировал информацию о приобретении "Метинвестом" компании, основным активов которой является предприятие "Запорожсталь".

Общая стоимость бизнес-группы "Индустриалбанка", по оценке аналитика, составляет приблизительно 900 млн. дол. В этой связи А.МАКАРОВ отметил, что в рамках сделки "Метинвест" также приобрел пакеты акций производителя железной руды Запорожского железорудного комбината, производителя кокса "Запорожкокс" и нескольких более мелких компаний.

"Мы полагаем, что понесенные расходы на приобретение являются необременительными для "Метинвеста", что предполагает несущественное увеличение долговой нагрузки", - сказал А.МАКАРОВ. По его мнению, тот факт, что "Метинвест" приобрел лишь 50% группы "Индустриалбанка" связано с получением необходимых разрешений со стороны антимонопольных органов. "Таким образом, мы прогнозируем, что сделка будет урегулироваться более чем полгода, и будет оплачиваться несколькими траншами", - отметил аналитик.

Как сообщал УНИАН, ссылаясь на пресс-релиз группы "Индустриал" и "Метинвест Холдинга", группа "Метинвест" вступила в горно-металлургический бизнес группы "Индустриал", который включает в себя, в том числе, управление и владение сторонами более 50% акций комбината «Запорожсталь».

Как отмечается в сообщении, для реализации поставленных целей группа "Индустриал" продает группе "Метинвест" 50% соответствующих активов группы "Индустриал", а также заключила соглашение об управлении совместным бизнесом.

Кроме того, группе "Метинвест" предоставлен опцион по выкупу оставшихся 50% в горно-металлургическом бизнесе группы "Индустриал".

Справка УНИАН. "Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США и имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков. Основными акционерами "Метинвест" являются Группа СКМ (75%) и Смарт-Холдинг (25%), совместно управляющие компанией.

ОАО «Запорожсталь» работает на рынках чугуна, слябов, штаб горячекатаных рядовых и конструкционных, проката листового холоднокатаного рядового, конструкционного и др., занимая монопольное положение на рынках серебрянки, холоднокатаных листов, тонколистового проката, жести черной, жести белой, ленты стальной холоднокатаной, гнутых профилей стальных и замкнутых холодногнутых профилей.

В июне 2010 года стало известно, что группа российских инвесторов, интересы которой представляли ВЭБ и ИК “Тройка Диалог”, стала владельцем контрольного или близкого к нему пакета акций меткомбината “Запорожсталь”.