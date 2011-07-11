Украинский фондовый рынок сегодня ушел в ощутимый минус

Индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 11 июля, снизился на 1,64% – до 896,01 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 312 млн. 854 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам торгов снизился на 1,57% – до 2303,04 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 141 млн. 453 тыс. грн., из них на срочном рынке – 51 млн. 821 тыс. грн.