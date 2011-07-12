Эксперты: промедление с приватизацией энергопредприятий приведет к снижению их стоимости

Промедление в вопросах приватизации предприятий энергетики приведет только к снижению их стоимости.

Такое мнение высказал в комментарии УНИАН президент Энергетической ассоциации Украины Василий КОТКО.

«Приватизация тепловой энергетики началась еще в конце 90-х, но данный процесс не был закончен и постоянно переносился», - сказал В.КОТКО. По его мнению, приватизировать тепловую энергетику надо было давно и решительно. «Если еще год подождать, то приватизировать будет нечего», - считает эксперт.

Член Специальной контрольной комиссии Верховной Рады по вопросам приватизации Василий КИСЕЛЕВ считает, что выставленные на продажу государственные пакеты акций тепловой генерации и облэнерго будут проданы по их справедливой цене. Инвестиционная группа «Сократ» оценивает доходы от приватизации тепловой энергетики в 5-5,5 млрд. грн. в 2011 году.

По словам В.КИСЕЛЕВА, основная цель приватизации – привлечь необходимые миллиарды гривен в тепловую энергетику, чтобы повысить эффективность ее работы. Он считает, что в приватизации украинской энергетики могут принять участие как отечественные инвесторы, которые уже имеют активы в отрасли, так и иностранные компании.

Напомним, в III-IV квартале текущего года Фонд госимущества Украины (ФГИУ) планирует продать госпакеты акций двух тепловых генераций и девяти энергораспределительных предприятий.

Согласно плану-графику ФГИУ, в августе планируется объявить конкурс по приватизации 50% акций «Закарпатьеоблэнерго», 46% акций «Черкассыоблэнерго», 45,1% акций «Западэнерго» и 25% акций «Киевэнерго»; в сентябре – 50% акций «Винницаоблэнерго» 45% акций «Черновцыоблэнерго», 40% акций «Донецкоблэнерго» и 25% акций «Днепроэнерго», в октябре – 50% акций «Днепрооблэнерго», 45% акций «Крымэнерго» и 25,99% акций «Тернопольоблэнерго».