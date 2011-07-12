Украинские рынки акций упали на фоне опасений относительно долгов еврозоны - эксперты

Украинские фондовые рынки в понедельник, 11 июля, продемонстрировали падение на фоне опасений относительно долговых проблем еврозоны.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, лидерами падения на Украинской бирже в понедельник стали акции «Райффайзен банка Аваль» (-3,01%), генерирующей компании «Захидэнерго» (-3,01%), «Укрсоцбанка» (-2,93%). Только бумаги Алчевского металлургического комбината, входящие в индексную корзину, продемонстрировали рост на 2,11%. После того как группа «Метинвест» сообщила 8 июля о своем намерении приобрести пакет акций «Запорожстали», усилились слухи об аналогичной сделке в отношении активов корпорации «Индустриальный союз Донбасса», в которую входит Алчевский металлургический комбинат.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 11 июля, снизился на 1,64% – до 896,01 пункта. Общий объем торгов составил 312 млн. 854 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи упал на 1,57% – до 2303,04 пункта. Общий объем торгов составил 141 млн. 453 тыс. грн., из них на срочном рынке – 51 млн. 821 тыс. грн.