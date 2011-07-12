Эксперты: фондовые биржи Европы и США вчера снизились из-за итальянских банков

Фондовые биржи Европы и США завершили торги понедельника, 11 июля, на негативной территории из-за возобновившихся опасений касательно распространения долгового кризиса в еврозоне, на фоне слухов о том, что итальянские банки могут не пройти стресс-тесты.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

Кроме этого, отмечают аналитики, рынок в понедельник продолжал отыгрывать негативные данные по безработице в США за июнь. Важной макроэкономической статистики вчера не выходило. Сегодня публикуется индекс потребительских цен по Германии за июнь, а также данные по внешней торговле в США.

Аналитики констатируют, что украинские фондовые индексы завершили торги понедельника значительным снижением на фоне негатива из-за рубежа. Среди лидеров по объему торгов на Украинской бирже выступили «Мотор Сич» (9,9 млн. грн.) и Алчевский меткомбинат (14,1 млн. грн.). Наибольшее снижение среди предприятий индексной корзины показали акции Стахановского вагоностроительного завода (-4,05%), «Стирола» (-3,72%) и «Захидэнерго» (-3,01%). Лучше рынка смогли завершить торги бумаги Алчевского меткомбината (+2,11%).

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 11 июля, снизился на 1,64% – до 896,01 пункта. Общий объем торгов составил 312 млн. 854 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи упал на 1,57% – до 2303,04 пункта. Общий объем торгов составил 141 млн. 453 тыс. грн., из них на срочном рынке – 51 млн. 821 тыс. грн.