Паника на рынках акций перерастет в нечто большее, или исчезнет - эксперт

В настоящий момент можно привести аргументы как в пользу мнения о том, что паника на рынках акций должна перерасти в нечто большее, так и в пользу мнения о том, что она должна исчезнуть так же быстро, как и возникла.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

По его словам, «снижение акций ведущих европейских банков на 5-8% за один день является наиболее сильным аргументом пессимистов, скромная реакция сырьевых рынков, равно как и прогнозируемость эскалации проблем долгового рынка Еврозоны – наиболее сильным аргументом оптимистов». Пока значение индекса S&P 500 приближается к отметке в 1300 пунктов, паритет аргументов сохранится.

Как отметил П.ИЛЬЯШЕНКО, в понедельник, после закрытия торговых площадок в Украине, продажи на зарубежных рынках акций усилились и продолжились во вторник. «В то время как направление динамики фондовых рынков было предсказуемым в период с публикации данных о динамике занятости в США в пятницу по объявление финансовых результатов компании Alcoa в понедельник, масштаб снижения стоимости акций удивил инвесторов», - подчеркнул аналитик.

Он уверен, что в настоящий момент динамику рынков рисковых активов предопределяет целый набор факторов, среди которых наиболее значимым является стремительный рост доходности долговых обязательств Италии. «То есть можно утверждать, что единственное, что должно пугать инвесторов – это растущие сомнения относительно финансовой стабильности итальянского долгового рынка. Главным аргументом в пользу такой «страшилки» является то, что размер долгового рынка Италии превосходит возможности европейских механизмов финансовой стабильности», - делает вывод П.ИЛЬЯШЕНКО.

По словам аналитика, комментируя реакцию финансовых рынков, следует заметить, что в понедельник снижение глобального индекса акций банков MSCI World Banks составило 2,8%, что стало наиболее сильным однодневным снижением в 2011 году. При этом в 2010 году как минимум в 11 случаях размер однодневного снижения данного индекса превосходил отметку в 2,8%. Во время пика первой паники на европейском долговом рынке в мае 2010 года значение MSCI World Banks за день снижалось на 4%. Таким образом, реакцию участников рынка нельзя назвать невиданно пессимистичной.

По мнению П.ИЛЬЯШЕНКО, то же касается и динамики доходности долговых обязательств Италии. В настоящий момент доходность 2-летних бумаг превысила 4%, что с точки зрения разницы в доходности между обязательствами Италии и Германии, действительно, является устрашающим. Однако, с точки зрения стоимости обслуживания долга, доходность обязательств на уровне 4% не является проблемой в периоде до нескольких лет, так как 4% - это среднее значение доходности итальянских долговых обязательств в 2006-2007 годах.