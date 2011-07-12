Нацбанк в июне увеличил свой портфель ОВГЗ на 13,5%

В июне Национальный банк Украины увеличил свой портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 13,5% - до 71,784 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте регулятора.

В т.ч. НБУ выкупил ОВГЗ на 7,840 млрд. грн.: на 4,004 млрд. грн. в рамках докапитализации государственных банков; на 3,836 млрд. грн. - в рамках мер по

возвращению вкладов вкладчикам "Родовид Банка" через "Ощадбанк".

Всего с начала 2011 года объем приобретенных Национальным банком Украины государственных облигаций Украины (без учета операций по двустороннему котированию) составил 9,099 млрд. грн.

Операции по продаже государственных облигаций Украины из портфеля НБУ в июне не проводились (с начала года объем таких операций составлял 1 370 млн. грн. по номинальной стоимости).

Через механизм двустороннего котирования на протяжении июня было куплено ОВГЗ на 695 млн. грн. (по номинальной стоимости). С начала года объем таких операций составлял 1 196,5 млн. грн.

По результатам размещения на первичных аукционах ОВГЗ в Государственный бюджет Украины в июне поступили средства на общую сумму 0,6 млрд. грн. (с начала года - 18,1 млрд. грн.).

В июне текущего года Министерство финансов Украины осуществило выпуск бумаг: для увеличения уставного капитала АО “Ощадбанк” на общую сумму 604,0 млн. грн., для увеличения уставного капитала “Укргазбанка” на общую сумму 4,3 млрд. грн.; для увеличения уставного капитала НАК “Нафтогаз Украины” на общую сумму 3,5 млрд. грн. Всего с начала 2011 года было осуществлено размещение государственных облигаций Украины (с учетом ОВГЗ для докапитализации) на общую сумму 35,5 млрд. грн.

Погашение и уплата дохода по ОВГЗ осуществлялись своевременно и в полном объеме, который с начала года составил 22,36 млрд. грн., в том числе основной долг - 15,02 млрд. грн., уплата дохода - 7,34 млрд. грн.