Украинские акции на зарубежных рынках вчера продемонстрировали снижение - эксперты

Украинские акции, торгующиеся на зарубежных рынках, вчера продемонстрировали снижение котировок.

Об этом сообщается в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, инвесторы в понедельник, 11 июля, распродавали акции горно-рудной компании Ferrexpo (-3,53%) и угледобывающей компании Sadovaya Group (-2,18%). Среди лидеров падения также оказались акции агропромышленного сектора: Astarta Holding (-1,71%), Milkiland (-1,05%), MHP (-0,59%).

Тем не менее, сообщают аналитики, бумаги нефтегазовой компании Cadogan Petroleum и агрокомпании Kernel Holding в понедельник выросли на 1,20% и 0,90% соответственно. Стоимость акций Agroton Public и Avangard не изменилась.