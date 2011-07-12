ЕБРР станет акционером СК «Универсальная»

Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) сегодня, 12 июля, принял решение об участии банка в капитале ПАО «Страховая компания «Универсальная».

Об этом УНИАН сообщили в Киевском офисе ЕБРР.

При этом в банке не сообщили размер участия ЕБРР в капитале страховщика, отметив, что данная информация будет обнародована после заключения соответствующего соглашения.

Справка УНИАН. Страховая компания «Универсальная» работает на страховом рынке с мая 2002 года.

По результатам января-марта 2011 года страховая компания «Универсальная» привлекла страховых платежей на сумму 56,5 млн. грн., осуществила 17,98 млн. грн. страховых выплат.

По данным компании, ее основными акционерами являются Whiteford Limited - 53,71%, Goldman Sachs - 10,54%, Emerging Europe Growth Fund, LP, управляемый Horizon Capital, - 10,65%, Genesis - 9,89%.