Эксперт: волатильность ценных бумаг предприятий группы "Финансы и Кредит" вырастет

В связи с появившейся информацией о проверках правоохранительных органов группы "Финансы и Кредит", а также неопределенностью относительно дальнейшей их судьбы, прогнозируется увеличение волатильности ценных бумаг компаний этой группы.

Так прокомментировал текущую ситуацию на рынке старший аналитик по стратегии инвестиционной компании Dragon Capital Сергей ГАЙДА.

По его словам, фондовые рынки начали реагировать на информацию в прессе о том, что компании, входящие в группу "Финансы и Кредит" (в частности такие, как Стахановский вагоностроительный завод, "Феррэкспо", еврооблигации банка "Финансы и Кредит" и т.д.), могут стать объектом усиленного внимания со стороны проверяющих органов власти. "Таким образом, мы прогнозируем увеличение волатильности ценных бумаг компаний данной группы, пока слухи не развеются или не подтвердятся", - отметил С.ГАЙДА.

По информации аналитика, сегодня на открытии рынка акции "Феррэкспо" открылись со снижением в 5%, в данным момент акции компании торгуются на 2% ниже вчерашнего закрытия. Котировки акций Стахановского вагоностроительного завода в данный момент снижаются на 2,5% к вчерашнему закрытию.

Как сообщалось, 11 июля СМИ со ссылкой на источники сообщали, что СБУ проводила следственные действия на предприятиях группы «Финансы и Кредит» в рамках расследования фактовых уголовных дел о фиктивном предпринимательстве и должностной фальсификации.

Бизнес-группу «Финансы и Кредит» связывают с народным депутатом от «БЮТ-Батькивщины» Константином ЖЕВАГО.