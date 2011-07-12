Индекс ПФТС сегодня снизился на 0,72%, Украинской биржи - на 0,20%

Индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 12 июля, снизился на 0,72% – до 889,60 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 128 млн. 294 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам торгов снизился на 0,20% – до 2298,53 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 309 млн. 684 тыс. грн., из них на срочном рынке – 89 млн. 160 тыс. грн.