Эксперт: панические продажи на рынках акций прекратились так же внезапно, как и начались

Панические продажи на мировых рынках акций прекратились так же внезапно, как и начались.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

По его словам, «снижение на рынках рисковых активов было остановлено поддержкой на уровне 1300 пунктов для фьючерсов на индекс S&P 500, после чего панические продажи уступили место почти паническим покупкам». В результате фондовые индексы S&P 500 и DJIA завершили вторник, 12 июля, снижением менее чем на 0,5%, что следует считать отличным результатом для покупателей.

Как считает П.ИЛЬЯШЕНКО, «события на финансовых рынках до сих пор не формируют единой картины того, что же стояло за масштабными продажами акций банковского сектора Европы. Если мы стали свидетелями начала полномасштабной переоценки рисков, которые связаны с потенциальной нестабильностью на долговом рынке Италии, то до текущего момента инвесторы не получили ни одной позитивной новости от еврочиновников, и прекращение продаж – временное явление».

Дело в том, объяснил аналитик, что проблема долгового рынка Италии несоизмерима с возможностями ЕЦБ и текущих механизмов финансовой стабильности для поддержания стоимости итальянских обязательств. Таким образом, слухи об интервенциях ЕЦБ, которые положили конец паническим продажам, просто не могут быть использованы в качестве позитивного аргумента.

Как подчеркнул П.ИЛЬЯШЕНКО, «нелогичные выводы наблюдались и сегодня утром». Так, комментируя данные о динамике ВВП Китая во втором квартале 2011 года, инвесторы утверждают, что замедление темпов роста с 9,7% до 9,5% является положительным сигналом для мировой экономики. В то же время, одним из главных факторов риска на текущий момент для глобальной экономики и для мировых рынков акций является продолжение ужесточения монетарной политики Народным банком Китая.

Если на данный момент экономика КНР фактически не демонстрирует признаков замедления (снижение темпов роста до 9,5% - это не все же не замедление, которое способно понизить темпы инфляции), то игрокам, наоборот, следует опасаться продолжения ужесточения монетарной политики.

По информации аналитика, сегодня утром фьючерсы на индекс S&P 500 продолжили расти от минимальных уровней вчерашней торговой сессии. «При этом противоречивая аргументация как пессимистов, так и оптимистов говорит о том, что рынки акций продолжат пребывать в кондициях высокой неопределенности и далеко не всегда предсказуемой волатильности. Мы полагаем, что ситуация на рынках рисковых активов все еще покрыта туманом, и не рекомендуем расценивать последние события в качестве аргументов для открытия или закрытия позиций», - отметил П.ИЛЬЯШЕНКО.