Торги на западных биржах прошли в основном с нисходящей динамикой - эксперты

Торги на западных фондовых биржах во вторник, 12 июля, проходили преимущественно с нисходящей динамикой индексов.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

По словам аналитиков, негативный тон торгам задавали опасения инвесторов касательно распространения долгового кризиса на Испанию и Италию. Не смоги порадовать инвесторов и данные из США. Так, квартальные результаты алюминиевого холдинга Alcoa не оправдали ожиданий рынка. А дефицит внешнеторгового баланса США в мае текущего года вырос на 6,6 млрд. долларов – до 50,2 млрд. долларов, тогда как ожидалось, что значение вырастет до 44 млрд. долларов.

По информации аналитиков, сегодня публикуются данные по ВВП и промышленному производству Китая, промышленному производству в еврозоне, а также данные по экспортным и импортным ценам в США.

Как отмечают аналитики, отечественные фондовые индексы завершили торги вторника со снижением. Лидерами роста на Украинской бирже стали акции Алчевского меткомбината (+3,34%), «Захидэнерго» (+2,5%) и Авдеевского КХЗ (+1,18%). Наибольшее снижение показали бумаги «Укрсоцбанка (-3.44%) и Стахановского вагоностроительного завода (-2.34%).

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 12 июля, упал на 0,72% – до 889,60 пункта. Общий объем торгов составил 128 млн. 294 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи снизился на 0,20% – до 2298,53 пункта. Общий объем торгов составил 309 млн. 684 тыс. грн., из них на срочном рынке – 89 млн. 160 тыс. грн.