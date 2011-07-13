Компания Vioil отложила IPO на Варшавской фондовой бирже

Компания Vioil, седьмой по величине производитель подсолнечного масла в Украине, отложила IPO на Варшавской фондовой бирже.

Об этом говорится в сообщении компании, которым располагает УНИАН.

Причиной отказа от выхода на биржу послужила текущая негативная рыночная конъюнктура.

По мнению аналитика BG Capital Дмитрия УШЕНКО, решение Vioil перенести IPO выглядит логичным. По его словам, несмотря на понятную бизнес-модель Vioil и все еще высокий спрос на активы украинского АПК на Варшавской фондовой бирже, не в пользу компании сыграли панические настроения на мировых рынках, спровоцированные очередным витком долгового кризиса в ЕС. С середины июня, когда стало известно о готовящемся размещении акций Vioil, польский рынок (индекс WIG20) просел на 4%, при этом индекс украинских компаний WIG-Ukraine потерял 9%. По мнению Д.УШЕНКО, Vioil, скорее всего, возобновит переговоры с инвесторами в начале осени, при этом эксперт не исключает пересмотра оценки стоимости компании.

Как сообщал УНИАН, ранее ViOil объявила о намерении привлечь в ходе первичного размещения акций от 140 до 230 млн. долларов за свои 28-37% акций.

Справка УНИАН. ViOil владеет Черновицким и Винницким масложиркомбинатами с общей годовой мощностью переработки 511 тыс. тонн семян подсолнечника, а также имеет сеть из 12 хранилищ мощностью 186 тыс. тонн.

За девять месяцев 2011 финансового года, закончившегося 31 марта, компания увеличила доход на более, чем 40% - до 220 млн. долларов, EBITDA - в 2 раза, до 39,3 млн. долларов, а чистую прибыль - в 2,6 раза, до 26,5 млн. долларов.

ViOil оценивает свою долю на мировом рынке экспорта подсолнечного масла в около 4%.