Инвесторы украинского фондового рынка во вторник распродавали акции банков - эксперты

Инвесторы украинского фондового рынка во вторник, 12 июля, распродавали акции банковского сектора.

Об этом сказано в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, отечественные фондовые рынки во вторник продемонстрировали снижение третью торговую сессию подряд. Бумаги «Укрсоцбанка» вчера на Украинской бирже упали на 3,29%, потеряв 7,1% на протяжении трех торговых сессий. При этом их цена опустилась до уровня самой низкой в этом году. Акции «Райффайзен банка Аваль» во вторник упали на 0,49%. За три торговые сессии котировки банка снизились на 3,6%, а их цена достигла годового минимума.

По словам аналитиков, бумаги горно-металлургического сектора на Украинской бирже во вторник двигались против тренда, продемонстрировав рост котировок. Алчевский металлургический комбинат прибавил 3,34%, Авдеевский КХЗ - 1,18%, Енакиевский металлургический завод - 0,54%, «Азовсталь» - 0,48%. За четыре торговые сессии бумаги Алчевского металлургического комбината выросли на 9,4%.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 12 июля, упал на 0,72% – до 889,60 пункта. Общий объем торгов составил 128 млн. 294 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи снизился на 0,20% – до 2298,53 пункта. Общий объем торгов составил 309 млн. 684 тыс. грн., из них на срочном рынке – 89 млн. 160 тыс. грн.