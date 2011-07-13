ИГ «Сократ» выступила организатором размещения облигаций МАУП

30 июня 2011 года пятилетние процентные именные облигации ЧАО «ВУЗ «Межрегиональная Академия управления персоналом» серии В на сумму 20 млн грн. (20 000 облигаций номинальной стоимостью 1 000 грн.) были включены во 2-й уровень листинга Биржевого реестра ПАО «Украинская биржа» (код в торговой системе – MAUP01). Организатором выпуска и размещения выступила инвестиционная группа «Сократ».

Об этом агентству УНИАН сообщили в пресс-службе ИГ "Сократ".

Первичное размещение облигаций состоялось в период с 1 марта по 1 июня 2011 года. По состоянию на 1 июня 2011 года выпуск облигаций серии В был размещен в полном объеме. 20 июня 2011 года эмитент получил постоянное свидетельство ГКЦБФР № 29/2/11 о регистрации данного выпуска.

Держателями бумаг стали частные инвесторы, банки, финансовые компании и компании по управлению активами. Средства, привлеченные в результате размещения ценных бумаг, эмитент планирует направить на дальнейшее развитие бизнеса, реализацию стратегических планов по увеличению доли рынка и расширению собственной филиальной сети.

Проспектом эмиссии предусмотрена выплата процентного дохода держателям облигаций в течение 20 процентных периодов. Процентная ставка на первые 4 процентных периода установлена на уровне 21% годовых. На 5-8, 9-12, 13-16 и 17-20 процентные периоды ставка дохода будет устанавливаться эмитентом, исходя из конъюнктуры денежно–кредитного рынка. Погашение облигаций будет проходить по истечении срока их обращения в период с 1 по 31 марта 2016 года.