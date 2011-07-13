Инвесторы на зарубежных рынках распродавали акции украинских компаний - эксперты

Инвесторы на зарубежных фондовых рынках во вторник, 12 июля, распродавали акции украинских компаний.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, снижение во вторник наблюдалось среди всех отраслей промышленности. Котировки угледобывающей компании Sadovaya Group и горно-рудной компании Ferrexpo снизились на 3,81% и 2,99% соответственно. Акции нефтегазового сектора также просели: Cadogan Petroleum (-7,10%), Regal Petroleum (-3,30%), JKX Oil & Gas (-2,99%).

Как отмечают аналитики, акции агропромышленного сектора во вторник не пользовались спросом у инвесторов: MHP (-2,20%), Agroton Public (-1,82%), Kernel Holding (-1,58%), Astarta Holding (-0,58%). Единственными бумагами, которые продемонстрировали рост, стали акции производителя молочных продуктов Milkiland (+2,56%). Стоимость этих акций выросла на 4,6% с того момента, как котировки компании опустились до уровня шестимесячного минимума 7 июля.