Инвесторы на Украинской бирже вчера откупали подешевевшие накануне акции - эксперт

Воспользовавшись улучшением внешней конъюнктуры, инвесторы на Украинской бирже вчера откупали подешевевшие накануне акции отечественных эмитентов.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Сергей БЕЛЯСОВ.

Он отметил, что торговая сессия на Украинской бирже в среду, 13 июля, завершилась в позитивной зоне. Открылись торги ростом биржевого индикатора вслед за зарубежными площадками, где участники торгов отыгрывали позитивные данные по росту ВВП в Китае во втором квартале. Устойчивый рост котировок на Украинской бирже отмечался всю первую половину сессии. Инвесторы продолжали покупки, не обращая внимания на некоторое ухудшение ситуации на европейских площадках, где противоречивая региональная макростатистика, а также долговые проблемы стран еврозоны не способствовали активным покупкам.

По информации С.БЕЛЯСОВА, во второй половине торговой сессии индекс Украинской биржи начал проседать. Инвесторов все больше беспокоила неуверенность, царившая европейских рынках. Масштабы долговых проблем стран еврозоны достигли таких величин, что председатель Европейской комиссии Ж.М.БАРРОЗУ и глава Евросовета Х. Ван РОМПЕЙ обсуждали возможность созыва в ближайшие дни саммита стран еврозоны, на котором предполагалось обсудить новые меры по борьбе с долговым кризисом.

С.БЕЛЯСОВ сообщил, что ближе к концу сессии на Украинской бирже отметился всплеск покупательной активности. Вдохнуло оптимизм в рынки выступление главы Федерального резерва США Бена БЕРНАНКЕ, в котором он отметил, что ФРС готова предпринять меры, включая запуск очередного раунда выкупа гособлигаций, если экономика окажется под угрозой нового спада.

По словам аналитика, среди бумаг индексной корзины Украинской биржи в среду в плюсе завершили день все эмитенты, за исключением «Укрнафты» (-0,24%), вернувшейся на уровень поддержки в 780 грн. В лидерах роста оказались перепроданные акции «Укрсоцбанка» (+7,58%), продемонстрировавшие резкий рост под занавес торгов. Следом подтянулись и котировки «Райффайзен банка Аваль» (+4,70%).

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 13 июля, повысился на 0,78% – до 896,58 пункта. Общий объем торгов составил 733 млн. 740 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 1,77% – до 2339,14 пункта. Общий объем торгов составил 279 млн. 375 тыс. грн., из них на срочном рынке – 70 млн. грн.