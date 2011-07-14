Украинские фондовые индексы в среду отыгрывали предыдущие потери - эксперты

Украинские фондовые индексы завершили торги в среду, 13 июля, ростом, отыгрывая предыдущие потери.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, все предприятия индексной корзины Украинской биржи в среду, кроме «Укрнафты» (-0,21%), завершили торги в зеленой зоне. Наибольший рост показали акции «Укрсоцбанка» (+7,58%) и Алчевского меткомбината (+5,03%).

Как отмечают аналитики, торги на западных фондовых площадках в среду проходили на положительной территории. Поддержку рынку оказали данные из КНР, согласно которым ВВП страны во втором квартале 2011 года вырос на 9,5%, тогда как ожидался рост показателя на 9,4%. Также на настроения инвесторов позитивно повлияло выступление Бена БЕРНАНКЕ, который дал понять, что ФРС будет готова продолжить стимулирование экономики США в случае необходимости.

По словам аналитиков, сегодня будет опубликован индекс потребительских цен по Еврозоне за июнь. В США выйдут данные по количеству первичных обращений за пособиями по безработице, индекс цен производителей и данные по розничным продажам.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 13 июля, повысился на 0,78% – до 896,58 пункта. Общий объем торгов составил 733 млн. 740 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 1,77% – до 2339,14 пункта. Общий объем торгов составил 279 млн. 375 тыс. грн., из них на срочном рынке – 70 млн. грн.