Эксперты: украинские фондовые рынки показали резкий рост на фоне заявления ФРС США

Украинские фондовые рынки в среду, 13 июля, продемонстрировали резкий рост на фоне заявления Федеральной резервной системы в США о своем намерении рассмотреть все возможные меры по стимулированию экономики.

Об этом сказано в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, среди лидеров роста на Украинской бирже в среду оказались акции «Укрсоцбанка» (+7,58%) после трех торговых сессий падения, а также бумаги «Райффайзен банка Аваль» (+4,70%).

По информации аналитиков, акции металлургического сектора на Украинской бирже в среду также укрепились. Так, Алчевский металлургический комбинат прибавил к своей стоимости 5,03%, Енакиевский металлургический завод - 3,32%, «Азовсталь» - 2,71%. Стоимость акций Алчевского металлургического комбината выросла на 14,9% за пять торговых сессий после заявления группы «Метинвест» 8 июля о своем намерении приобрести пакет акций «Запорожстали».

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 13 июля, повысился на 0,78% – до 896,58 пункта. Общий объем торгов составил 733 млн. 740 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 1,77% – до 2339,14 пункта. Общий объем торгов составил 279 млн. 375 тыс. грн., из них на срочном рынке – 70 млн. грн.