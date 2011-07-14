Украинский рынок акций воспользовался резкой сменой настроений на мировых биржах - эксперт

Украинский рынок акций в среду, 13 июля, воспользовался резкой сменой настроений на зарубежных площадках и продолжил отыгрывать потери, которые он понес с начала недели.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

По его словам, индекс Украинской биржи вырос на фоне сравнительно высокой активности участников рынка. Так, объем торгов акциями на рынке заявок достиг 74 млн. грн. (без учета операций РЕПО), что ниже уровня предыдущей пятницы, но на целых 35% выше уровня 10-дневной средней. «В то же время, несмотря на наличие позитивных сигналов, рост украинского рынка акций остается крайне уязвимым», - подчеркнул П.ИЛЬЯШЕНКО.

Аналитик считает, что «самые важные события на Украинской бирже в среду происходили в сегменте наиболее ликвидных акций». Наибольшим спросом пользовались бумаги банков и производителей стали. В частности, котировки акций «Укрсоцбанка» и «Райффайзен банка Аваль» выросли на 7,6% и 4,7% соответственно. Лидером в секторе ГМК стал Алчевский меткомбинат, бумаги которого подорожали на 5%. После двух дней отставания от динамики широкого рынка рост акций Стахановского ВСЗ на 3,2% превзошел результаты индекса Украинской биржи.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 13 июля, повысился на 0,78% – до 896,58 пункта. Общий объем торгов составил 733 млн. 740 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 1,77% – до 2339,14 пункта. Общий объем торгов составил 279 млн. 375 тыс. грн., из них на срочном рынке – 70 млн. грн.