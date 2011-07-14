Рынкам акций не хватает стимулов для роста - эксперт

Рынкам акций на данный момент не хватает стимулов для роста.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

По его словам, «импульс роста, который определял настроения инвесторов в течение двух торговых сессий, сошел на нет». Все, что смогли получить покупатели, – это рост индекса S&P 500 всего на 0,3% по итогам вчерашней торговой сессии. При этом в течение дня рост фондовых индексов США в среднем превышал 1,5%. Коррекция вверх после распродаж начала недели завершилась, и инвесторы готовятся к продолжению «американских горок».

Как отметил П.ИЛЬЯШЕНКО, среди новостных заголовков в среду, 13 июля, больше всего внимание привлек анализ комментариев Бена БЕРНАНКЕ и продолжение давления рейтинговых агентств на слабые рынки долговых инструментов. «Однако выступление председателя ФРС не содержало новой информации. Если экономика Соединенных Штатов будет восстанавливаться слишком медленно, Федеральный Резерв будет действовать с целью предотвращения дефляционных рисков. Если восстановление экономики ускорится, регулятор будет делать плавные шаги по ужесточению монетарной политики. Пока ситуация не ясна, ФРС предпочитает наблюдать и не предпринимать поспешных шагов», - считает аналитик.