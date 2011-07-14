Украинские акции на зарубежных рынках показали резкий рост котировок - эксперты

Украинские акции, торгующиеся на зарубежных фондовых рынках, в ходе вчерашних торгов продемонстрировали резкий рост котировок.

Об этом сообщается в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, среди лидеров торгов в среду, 13 июля, оказались акции агропромышленного сектора. Так, Agroton прибавил 5,33%, MHP - 2,25%, Kernel Holding - 1,81%.

Аналитики отмечают, что торги акциями горно-рудной компании Ferrexpo (+4,56%) и угледобывающей компании Sadovaya Group (+1,16%) вчера также закрылись ростом котировок.

Как сообщают аналитики, спросом среди инвесторов в среду пользовались и бумаги нефтегазового сектора. Regal Petroleum вырос на 4,83%, Cadogan Petroleum – на 2,55%, JKX Oil & Gas на 2,42%.