НАК «ЭКУ» передала ФГИУ госпакеты «Киевэнерго», «Закарпатьеоблэнерго» и «Западэнерго»

НАК «Энергетическая компания Украины» (ЭКУ) и Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) подписали акты приемки-передачи пакетов акций трех компаний от НАК «ЭКУ» к ФГИУ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИУ.

В сообщении отмечается, что, в частности, сторонами подписаны акты о передаче 25% ПАО «Киевэнерго», 50% ПАО «Закарпатьеоблэнерго» и 45,103% ПАО «Западэнерго».

В соответствии с планом-графиком приватизации энергокомпаний, пакеты акций этих трех компаний могут быть выставлены на продажу в августе 2011 года.

После подписания актов, в соответствии с процедурой, Фондом госимущества осуществляются все необходимы меры для зачисления его акционером вышеупомянутых компаний.

Напомним, Фонд госимущества сообщил о формировании конкурсных комиссий по продаже первых трех облэнерго.

ФГИУ начал подготовку к продаже на приватизационном конкурсе с открытым предложением цены по принципу аукциона госпакеты акций ПАО "Киевэнерго", ПАО "Западэнерго" и ПАО "Закарпатьеоблэнерго".

ФГИУ приглашает потенциальных покупателей принять участие в разработке условий продажи данных госпакетов акций.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины своим распоряжением №310 от 11 апреля т.г. решил продать 25% «Днепроэнерго», 45,1% «Западэнерго», по 50% «Винницаоблэнерго», «Днепрооблэнерго» и «Закарпатьеоблэнерго», 46% «Черкассыоблэнерго», по 45% «Крымэнерго» и «Черновцыоблэнерго», 40,06% «Донецкоблэнерго», 25,99% «Тернопольоблэнерго», 25% «Киевэнерго».

30 июня т.г. председатель ФГИУ Александр РЯБЧЕНКО заявил, что Фонд утвердил план-график приватизации, в соответствии с которым одиннадцать запланированных к приватизации госпакетов акций энергокомпаний планируется реализовать в течение августа-октября 2011 г.