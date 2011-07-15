Сбербанк России согласовал условия приобретения Volksbank International

Сбербанк России согласовал основные условия приобретения Volksbank International с его акционерами.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы «Дочернего банка Сбербанка России» (Киев), переданном УНИАН.

«Сегодня Сбербанк достиг договорённости по основным условиям приобретения восточноевропейского подразделения Oesterreichische Volksbanken — Volksbanken International (VBI). Соответствующий документ был подписан представителем Сбербанка и всеми акционерами VBI (VBAG, BPCE, DZ Bank, WGZBank) сегодня в Вене», - говорится в сообщении.

Стороны объявляют о том, что они будут стремиться закрыть сделку до конца 2011 года. За периметр сделки выносится подразделение VBI в Румынии. Стороны договорились о том, что дополнительные условия сделки не будут разглашаться до момента подписания юридически обязывающих документов.

По данным Национального банка Украины, в Украине Volksbank International владеет 99,9127% акций ПАО «Фольксбанк» (Львов). Банк по размерам активов занимает 68 место среди 176 украинских банков. Фольксбанк в первом квартале 2011 года получил прибыль 3,357 млн. грн.

АБ «Сберегательный банк Российской Федерации» (г. Москва) владеет 100% акций украинского АО «Дочерний банк Сбербанка России», который занимает 19 место по объему активов среди 176 банков Украины. «Сбербанк России» в I квартале 2011 года получил чистую прибыль 56,996 млн. грн.