Индекс Украинской биржи в четверг снизился после значительного роста накануне - эксперт

Индекс Украинской биржи в четверг, 14 июля, продемонстрировал снижение после значительного роста во время предыдущей торговой сессии.

Об этом сказано в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, лидерами роста на Украинской бирже в четверг стали акции «Укрсоцбанка» (+1,52%), которые выросли на 9,2% за два дня после того, как стоимость бумаг достигла годового минимума. Котировки Енакиевского металлургического завода выросли на 1,36%, продемонстрировав рост на 5,3% на протяжении трех торговых сессий.

По информации аналитиков, инвесторы на Украинской бирже в четверг распродавали акции Алчевского металлургического комбината (-2,59%) после роста на 14,9% на протяжении пяти торговых сессий.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 14 июля, повысился на 0,70% – до 902,82 пункта. Общий объем торгов составил 743 млн. 987 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи снизился на 0,16% – до 2335,31 пункта. Общий объем торгов составил 230 млн. 650 тыс. грн., из них на срочном рынке – 61 млн. 930 тыс. грн.