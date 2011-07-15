Акции на мировых биржах вчера торговались в основном на негативной территории - эксперты

Торги на мировых фондовых площадках в четверг, 15 июля, проходили преимущественно на негативной территории.

Об этом сказано в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

По словам аналитиков, котировки акций просели после заявления рейтингового агентства Moody`s Investors Service о направлении на пересмотр кредитного рейтинга США. Дальнейшее падение удалось остановить благодаря новостям о стабилизации инфляционных процессов в еврозоне. Позитив усилился после выхода макростатистики из США, где снижение количества первичных обращений за пособиями по безработице, рост розничных продаж и промышленных запасов придали инвесторам уверенности.

Как считают аналитики, опасения у игроков остаются после выступления главы ФРС Бена БЕРНАНКЕ, который заявил, что сейчас еще не время для дальнейшего стимулирования экономики, хотя из его слов инвесторы сделали вывод, что в экономике США еще очень много дыр.

По информации аналитиков, сегодня в еврозоне публикуются данные о балансе внешней торговли за май. В США выходят индекс потребительских цен за июнь, индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности за июль, данные об объеме промышленного производства за июнь и значение индекса потребительских настроений за июль. Также важным событием станет публикация квартальной отчетности Citigroup Inc.