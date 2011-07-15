Эксперт: украинский рынок акций попытался показать силу покупателей

Украинский рынок акций в четверг, 14 июля, попытался впервые за продолжительный период времени продемонстрировать относительную силу покупателей.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

В частности, подчеркнул он, «индекс Украинской биржи в четверг, несмотря на умеренно негативный внешний фон, после открытия гепом вниз сумел закрепиться на положительной территории вплоть до второй половины дня». При этом снижение котировок недавнего лидера рынка - Алчевского меткомбината - на 2,6% не позволило индексу завершить день ростом.

Аналитик отметил, что в четверг доля торгов акциями на рынке заявок Украинской биржи в общем объеме торгов в секции акций достигла 52%, что является лучшим показателем с начала мая. «С одной стороны, рост активности торгов частично вызван повышением интереса к акциям Алчевского меткомбината. С другой – свидетельствует о сохранении интереса игроков к украинскому рынку акций», - считает П.ИЛЬЯШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 14 июля, повысился на 0,70% – до 902,82 пункта. Общий объем торгов составил 743 млн. 987 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи снизился на 0,16% – до 2335,31 пункта. Общий объем торгов составил 230 млн. 650 тыс. грн., из них на срочном рынке – 61 млн. 930 тыс. грн.