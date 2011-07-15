Эксперт: мировые рынки акций продолжает лихорадить

Мировые рынки акций в настоящее время продолжает лихорадить.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

По его словам, несмотря на рост на открытии, после публикации позитивных финансовых результатов банка JP Morgan, фондовые индексы США завершили торговую сессию четверга, 14 июля, на отрицательной территории. Индексы S&P 500 и DJIA потеряли 0,7% и 0,4% соответственно, после того как комментарии Бена БЕРНАНКЕ разочаровали инвесторов. Председатель ФРС указал на то, что в настоящий момент у регулятора нет планов по началу нового раунда стимулирования экономики США.

Как сказал П.ИЛЬЯШЕНКО, «если после прочтения предыдущего абзаца у вас появилось ощущение дежавю, не стоит удивляться – это закономерная реакция. Буквально днем ранее Б.БЕРНАНКЕ высказал идентичную мысль, правда, оставив место для интерпретаций, используя неконкретные формулировки». В выступлении главы ФРС в среду речь шла о следующем: 1) если темп роста экономики продолжит замедление, ФРС будет планировать новые экономические стимулы; 2) если темп роста экономики значительно ускорится, ФРС будет планировать шаги по реализации «стратегии выхода»; 3) на данный момент ситуация неясна и ФРС не планирует предпринимать никаких шагов в ближайшем будущем.

Таким образом, делает вывод П.ИЛЬЯШЕНКО, «мы продолжаем быть свидетелями сохранения высокой волатильности на рынках рисковых активов, для оправдания которой игроки зачастую используют иррациональные факторы. С практической точки зрения это означает, что украинским инвесторам не следует использовать новостные заголовки текущей недели в качестве аргументов для изменения в ранее намеченный торговый план. При этом не стоит игнорировать правила риск-менеджмента, иррациональность комментариев участников рынка не может служить оправданием незапланированных убытков».