Украинские акции на зарубежных рынках вчера снизились - эксперты

Украинские акции, торгующиеся на зарубежных рынках, в ходе вчерашних торгов снизились после значительного роста накануне.

Об этом сообщается в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, бумаги Agroton в четверг, 14 июля, упали на 3,31% после роста котировок на 5,33% во время предыдущей торговой сессии. Торги акциями производителя молочных продуктов Milkiland (-1,04%) также закрылись падением котировок. Тем не менее, акции некоторых агрокомпаний укрепились. Kernel Holding прибавил 1,85%, Astarta Holding - 1,74%, MHP - 0,60%.

Как отмечают аналитики, бумаги нефтегазового сектора продемонстрировали в четверг разнонаправленную динамику. Котировки Cadogan Petroleum прибавили 1,86%, тогда как акции Regal Petroleum и JKX Oil & Gas снизились на 2,44% и 1,30% соответственно.