ВОЛЯ отложила планы по выходу на IPO до 2015-2016 года

Компания ВОЛЯ отложила планы по выходу на IPO на 2-3 года - до 2015-2016 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в пятницу журналистам на пресс-конференции в Днепропетровске президент компании Сергей БОЙКО.

По его словам, такое решение было принято из-за сложной экономической ситуации, которая сложилась в мире.

«К 2013 году мы хотели котироваться на международных рынках и мы хотели, что бы наши акции достойно представляли нашу страну на международных рейтингах телекоммуникационных компаний . Но после 2008 года, когда произошел ряд структурных изменений в экономике мира, мы временные горизонты отодвинули как минимум на 2-3 года. Это то кризисное время, на которое отброшена отрасль»,- отметил С.Бойко.

По его словам, выходу на IPO может предшествовать технологическая революция в компании, что потребует помимо вложения значительных средств, определенного времени.

Справка УНИАН. ВОЛЯ является ведущим украинским общенациональным телекоммуникационным провайдером и предоставляет комплексную мультисервисную услугу, включающую информацию и развлечения – доступ к телепрограммам и видео-по-запросу; коммуникации – высокоскоростной доступ в Интернет, компьютерную и голосовую связь, а также услуги крупнейшего в Украине дата-центра.