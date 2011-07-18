Позитив на мировых биржах в пятницу был омрачен данными из США - эксперты

Позитив на мировых фондовых площадках в пятницу, 15 июля, связанный с сильными отчетами Google и Citygroup, был омрачен неожиданным падением индекса потребительского доверия в США, который в июле снизился до 63,8 пункта, тогда как ожидалось, что значение индекса составит 71 пункт.

Такая точка зрения содержится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

По словам аналитиков, опасения вокруг возможного снижения рейтинга США также продолжают оказывать негативное влияние на рынок. Так, в пятницу международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s поместило на пересмотр с возможностью понижения долгосрочный и краткосрочный рейтинги США.

Как сообщают аналитики, сегодня в США выйдут данные по динамике иностранного капитала за май, а также значение индекса деловых ожиданий по рынку жилья за июль.

Аналитики отмечают, что торги на отечественных фондовых рынках в пятницу завершились на негативной территории. Индекс Украинской биржи снизился на 1,41%, оказавшись на уровне 2302,40 пункта, а индекс ПФТС - на 0,47% до 898,61 пункта. Все предприятия индексной корзины, кроме «Укрнафты» (+0,57%), показали снижение на закрытии. Лидерами падения стали акции «Укрсоцбанка» (-5,04%), «Райффайзен банка Аваль» (-3,28%) и «Захидэнерго» (-2,78%).